Crown Agents будет оператором через которого Украина будет покупать вакцины

Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, Украина будет закупать вакцины от коронавируса через оператора.

Оператором будет выступать международная компания Crown Agents.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Так, на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины, действительно ли Украина будет покупать COVID-вакцины через компанию Crown Agents, Степанов ответил утвердительно.

"Да, будет", - сказал он.

Министр отметил, что сотрудничество с компанией Crown Agents начнется в ближайшее время. Однако, по мнению Степанова, закупки вакцины необходимо проводить через соответствующую украинскую структуру.

"По моему мнению, все закупки должны проводиться через соответствующую структуру Министерства здравоохранения. К большому сожалению, то предприятие, которое у нас есть - ГП "Медзакупки" - неэффективно проработало в течение 2020 года", - добавил министр.