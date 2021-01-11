В городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ

Сегодня протестировали и в Киеве, в других городах люди перекрывают трассы, более подробно - в материале РБК-Украина.

Местное издание "Одесский курьер" сообщает, что сегодня в городе снова протестуют против повышения тарифов для населения на газ, электричество, водопровод, отопление.

Также в Чернобаевке Херсонской области проводят протест, там перекрыли трассу, передает местное издание "Херсонцы".

Черкасское издание "Прочерк" сообщило, что аналогичную акцию протеста устроили в Черкассах. Местные жители собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации, чтобы выразить свое отношение к повышению тарифов и собрать подписи, чтобы обратиться к властям.

В Полтаве сегодня также протестуют из-за высоких цен на газ. Некоторые из митингующих предлагают выход: из-за ситуации, которая сложилась с тарифами, областной совет стоит, по их мнению, распустить, передает издание Kolo.News.

Местное издание "Ратуша" сообщило, что сегодня на автомобильной дороге Н-10 в селе Ямница (Ивано-Франковская область) местные жители непрерывно ходят по пешеходному переходу и затрудняют движение транспорта. Так они протестуют из-за повышенных тарифов.

Кроме того, корреспондент РБК-Украина сообщил, что сегодня на Майдане Независимости в центре Киева прошла акция против повышения тарифов. Митингующие требовали от власти инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение".

Также, по словам участников акции протеста, Кабинет министров должен отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.

На протест выходят и в других городах, таких как Черноморск (Одесская область) и Кропивницкий. Кроме того, жители Орехова перекрыли трассу "Запорожье-Мариуполь".