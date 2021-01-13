Шмыгаль заявил что локдаун в Украине не продлят но рост заболеваемости COVID ожидается

Правительство Украины не будет продлевать локдаун в стране после 24 января.

При этом в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости COVID-19.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину. На всей территории страны, скорее всего, будут действовать карантинные правила "оранжевой" зоны.

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости - ред.), мы ожидаем более значительного роста", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что медицинская система Украины готова к росту заболеваемости.

"На сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек - 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", - сообщил он.