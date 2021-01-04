Закупку 18 французских истребителей Rafale одобрила Греция

Вчера вечером парламент Греции одобрил закупку 18 истребителей Rafale, которые производит французская компания Dassault Aviation.

Соглашение между сторонами было заключено на общую сумму в 2,3 миллиарда евро.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, доставку 12 подержанных и 6 новых самолетов в Грецию планируют начать в середине года. Она будет завершена в течение двух лет. Кроме самолетов также будут закуплены совместимые с ними ракеты класса "воздух-воздух".

Отмечается, что закупка самолетов осуществляется в рамках объявленного правительством в сентябре прошлого года амбициозного плана модернизации вооруженных сил в течение следующих пяти лет на фоне напряженности с соседней Турцией.