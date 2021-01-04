 

Закупку 18 французских истребителей Rafale одобрила Греция

События Сегодня, 14:1957
Закупку 18 французских истребителей Rafale одобрила Греция

Вчера вечером парламент Греции одобрил закупку 18 истребителей Rafale, которые производит французская компания Dassault Aviation.

Соглашение между сторонами было заключено на общую сумму в 2,3 миллиарда евро.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, доставку 12 подержанных и 6 новых самолетов в Грецию планируют начать в середине года. Она будет завершена в течение двух лет. Кроме самолетов также будут закуплены совместимые с ними ракеты класса "воздух-воздух".

Отмечается, что закупка самолетов осуществляется в рамках объявленного правительством в сентябре прошлого года амбициозного плана модернизации вооруженных сил в течение следующих пяти лет на фоне напряженности с соседней Турцией.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Франция, истребители, Греция, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

План доходов выполнен, однако это на 20 млрд гривен меньше, чем ожидалось в начале года
План доходов выполнен, однако это на 20 млрд гривен меньше, чем ожидалось в начале года
4-янв-2021, 18:43
Ввоз вакцины Astrazeneca одобрила Бразилия
Ввоз вакцины Astrazeneca одобрила Бразилия
3-янв-2021, 20:11
Контракт на поставку трех самолетов Ан-178 заключило Минобороны
Контракт на поставку трех самолетов Ан-178 заключило Минобороны
29-дек-2020, 16:51
Ограничения на границах из COVID-19 ужесточат в Греции
Ограничения на границах из COVID-19 ужесточат в Греции
19-ноя-2020, 18:10
Еще 44 российских самолета за полеты в Крым арестовала Украина
Еще 44 российских самолета за полеты в Крым арестовала Украина
17-ноя-2020, 15:58

Последние новости

14:19
События
Закупку 18 французских истребителей Rafale одобрила Греция
13:26
Политика
Тарифы на газ в Украине могут зафиксировать на год
13:23
События
Шмыгаль заявил что локдаун в Украине не продлят но рост заболеваемости COVID ожидается
13:09
События
В городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ
12:14
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 15 января
10:37
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (15.01.21)
09:53
События
До 35 сантиметров снега выпало в Украине
09:52
События
У Министерства иностранных дел Украины нет информации о пострадавших украинцах в результате мощного землетрясения в Индонезии
09:51
События
По соображениям безопасности отложили репетицию инаугурации Байдена
09:49
События
Уже 2 миллиона человек в мире умерли от коронавируса
09:47
События
Рассматривать импичмент Трампу через час после инаугурации Байдена может Сенат США
09:44
События
Crown Agents будет оператором через которого Украина будет покупать вакцины
09:38
События
Что решили на тарифном совещании нардепов с Кабмином
08:47
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 января 2021
Вчера, 2021-01-14
22:30
События
Шотландия ужесточает карантин
22:29
События
Франция усиливает карантин
21:47
События
Въезд из Португалии и еще ряда стран запретила Британия
19:58
События
В Германии рассматривают возможность очередного ужесточения карантина
19:56
События
Еще один известный винзавод на продажу выставили в Крыму
19:54
События
Горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина проверят Минздрав и полиция

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 января 20216129
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 января 20214794
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 января 20212502
Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена1292
Сегодня вечером "слуги" вновь будут решать, что делать с тарифами404
Что решили на тарифном совещании нардепов с Кабмином302
Верховная рада Украины вынесет на голосование назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики в последнюю неделю января277

Досуг

Подводим итоги: «Датагруп» признана лучшим интернет-провайдером 2020 года
Подводим итоги: «Датагруп» признана лучшим интернет-провайдером 2020 года
Ежегодно в рамках национального проекта «Украинская народная премия» пользователи выбирают лучшие товары и услуги. С 1 мая по 31 августа 2020 года в независимом рейтинговом исследовании приняли участие свыше 140 тысяч человек.
Сегодня, 14:3068
Как в новой квартире спланировать выключатели?
Как в новой квартире спланировать выключатели?
В статье расскажем о том, как спланировать удобное управление освещением за три простых шага. Как можно вообще подойти к этой ситуации. И как это делают профессиональные архитекторы, когда готовят чертежи для своих проектов.
Сегодня, 09:0295
Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Молния – это атмосферный разряд электричества, силой тока до 500 тысяч ампер и напряжением до миллиарда вольт. Если бы люди научились аккумулировать такие разряды, за их счет можно было бы питать целые города.
13-янв-2021, 15:58176
Мужские кожаные сумки: выбираем аксессуар на подарок
Мужские кожаные сумки: выбираем аксессуар на подарок
Кожаная сумка — желанный подарок не только с женской точки зрения. Мужчины тоже будут рады такому презенту, особенно если он сочетает в себе стиль, практичность и качество. Расскажем, какие бывают мужские кожаные сумки и на что обратить внимание при выборе.
13-янв-2021, 15:56176
Как украсить приусадебный участок в зимнее время
Как украсить приусадебный участок в зимнее время
С наступлением холодов в саду становится уныло. Лишь некоторые растения с яркими плодами напоминают о том, что не так давно здесь было буйство красок. Вернуть пейзажу привлекательность не так сложно.
13-янв-2021, 15:14162
Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше
Спортивні костюми жіночі - коли комфорт в одязі найголовніше
Жіночі спортивні костюми використовують не тільки для тренувань та походу у фітнес клуб. Це зручний спортивний одяг, який підійде для звичайних прогулянок, активного відпочинку та в якості домашнього гардеробу.
11-янв-2021, 19:33320

События

Закупку 18 французских истребителей Rafale одобрила Греция
Закупку 18 французских истребителей Rafale одобрила Греция
Вчера вечером парламент Греции одобрил закупку 18 истребителей Rafale, которые производит французская компания Dassault Aviation.
Сегодня, 14:1958
Шмыгаль заявил что локдаун в Украине не продлят но рост заболеваемости COVID ожидается
Шмыгаль заявил что локдаун в Украине не продлят но рост заболеваемости COVID ожидается
Правительство Украины не будет продлевать локдаун в стране после 24 января.
Сегодня, 13:2366
В городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ
В городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ
Сегодня протестировали и в Киеве, в других городах люди перекрывают трассы.
Сегодня, 13:0967
До 35 сантиметров снега выпало в Украине
До 35 сантиметров снега выпало в Украине
Мороз в Украине с самого утра достиг -12 градусов, в большинстве областей идет снег.
Сегодня, 09:53126
У Министерства иностранных дел Украины нет информации о пострадавших украинцах в результате мощного землетрясения в Индонезии
У Министерства иностранных дел Украины нет информации о пострадавших украинцах в результате мощного землетрясения в Индонезии
При этом в МИД открыли круглосуточную "горячую" линию для украинцев в Индонезии.
Сегодня, 09:52144
По соображениям безопасности отложили репетицию инаугурации Байдена
По соображениям безопасности отложили репетицию инаугурации Байдена
Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за проблем с безопасностью.
Сегодня, 09:5179
7 Днів