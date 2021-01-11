В облсовет в Житомире ворвались протестующие, требуют снизить цену на газ

В Житомире местные жители устроили очередную акцию протеста из-за высоких цен на газ.
Протестующие штурмом взяли помещение облсовета.
Об этом сообщает "Суспильне. Житомир".
Акция протеста начиналась на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чопивского. Далее протестующие отправились к зданию "Житомироблэнерго".
В целом в протесте приняли участие около 250-300 человек. После протеста под зданием коммунального ведомства протестующие пошли к житомирскому облсовету.
Они штурмом взяли помещение областного совета, где вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на