В облсовет в Житомире ворвались протестующие, требуют снизить цену на газ

В Житомире местные жители устроили очередную акцию протеста из-за высоких цен на газ.

Протестующие штурмом взяли помещение облсовета.

Об этом сообщает "Суспильне. Житомир".

Акция протеста начиналась на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чопивского. Далее протестующие отправились к зданию "Житомироблэнерго".

В целом в протесте приняли участие около 250-300 человек. После протеста под зданием коммунального ведомства протестующие пошли к житомирскому облсовету.

Они штурмом взяли помещение областного совета, где вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на