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"Круг доверия" Румыния-Молдова-Украина предлагает создать Санду

Президент Молдовы Майя Санду предлагает на дипломатическом уровне создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина. Кишиневу за несколько недель удалось восстановить отношение с Бухарестом и Киевом.

Об этом она заявила на видеоконференции с участием дипломатического корпуса Молдовы, передает newsmaker.md.

По ее словам, ей уже удалось наладить отношения с соседними странами - Румынией и Украиной.

"Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами - Румынией и Украиной", - отметила Санду.

Она подчеркнула, что в последнее время отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за предыдущего руководства Молдовы.

"Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния-Молдова-Украина", - добавила Санду.

Она также заявила, что Кишинев должен перезагрузить отношения с Евросоюзом и сохранить партнерство с Россией.

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