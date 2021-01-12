Погрешность тестов на антиген коронавируса назвали в Минздраве

Погрешность экспресс-тестов на антиген коронавируса примерно равна погрешности ПЦР-тестов.

Колеблется в пределах 20-30%.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию Lb.ua.

Он отметил, что факторы, которые могут повлиять на точность экспресс-теста, те же, что и при заборе материала для ПЦР-теста.

"Пока не встречал этой информации в научных публикациях, но предполагаю, что погрешность может быть такой же. Может так же быть ошибка во время забора, человеческий фактор. А вот специальную среду во время транспортировки уже не нужно, потому тест делается на месте", - сказал Ляшко.