На отсутствие прогресса по Донбассу Зеленский пожаловался Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования на Донбассе.

Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в процессе мирного урегулирования.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Глава государства проинформировал Меркель, что режим прекращения огня на Донбассе "в целом соблюдается, хотя и со сложностями". Зеленский сообщил о гибели украинского военного на этой неделе и ранении накануне разговора.

Однако, как отметил Зеленский, кроме перемирия, практически отсутствует прогресс в отношении других аспектов мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности парижского саммита "нормандской четверки".

Кроме того, стороны признали конструктивными недавние переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине.

"Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января", - добавили в ОП.