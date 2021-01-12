 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 января 2021

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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 января 2021

В Украине по состоянию на утро 16 января 2021 - 1 154 692 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 7 729 новых случаев в сутки.

Умерло 20 686 человек.

Выздоровело - 857 183.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 821 случай;

Винницкая область - 228 случаев;

Волынская область - 204 случая;

Днепропетровская область - 586 случаев;

Донецкая область - 540 случаев;

Житомирская область - 200 случаев;

Закарпатская область - 147 случаев;

Запорожская область - 696 случаев;

Ивано-Франковская область - 168 случаев;

Киевская область - 474 случая;

Кировоградская область - 92 случая;

Луганская область - 155 случаев;

Львовская область - 485 случаев;

Николаевская область - 409 случаев;

Одесская область - 325 случаев;

Полтавская область - 350 случаев;

Ровенская область - 243 случая;

Сумская область - 237 случаев;

Тернопольская область - 145 случаев;

Харьковская область - 285 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 210 случаев;

Черкасская область - 323 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 134 случая.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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