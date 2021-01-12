Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 января 2021

В Украине по состоянию на утро 16 января 2021 - 1 154 692 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 7 729 новых случаев в сутки.
Умерло 20 686 человек.
Выздоровело - 857 183.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 821 случай;
Винницкая область - 228 случаев;
Волынская область - 204 случая;
Днепропетровская область - 586 случаев;
Донецкая область - 540 случаев;
Житомирская область - 200 случаев;
Закарпатская область - 147 случаев;
Запорожская область - 696 случаев;
Ивано-Франковская область - 168 случаев;
Киевская область - 474 случая;
Кировоградская область - 92 случая;
Луганская область - 155 случаев;
Львовская область - 485 случаев;
Николаевская область - 409 случаев;
Одесская область - 325 случаев;
Полтавская область - 350 случаев;
Ровенская область - 243 случая;
Сумская область - 237 случаев;
Тернопольская область - 145 случаев;
Харьковская область - 285 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 210 случаев;
Черкасская область - 323 случая;
Черновицкая область - 209 случаев;
Черниговская область - 134 случая.