Полиция завершила проверку по массовому минировании детских садов в Одессе

Правоохранители завершили проверку 185 детсадов Одессы после сообщения об их минировании.

Взрывоопасных предметов на территории учреждений не нашли.

Об этом заявили в полиции Одесской области на странице в Facebook.

К проверке детсадов привлекли 33 группы, в состав которых вошли почти 100 сотрудников полиции.

"В результате осмотра никаких взрывоопасных предметов в "заминированных" объектах не обнаружено", - сказали в полиции.

Из-за заведомо ложного сообщения о минировании правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

"В настоящее время полицейские проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности лица или лиц, причастных к указанному правонарушению", - добавили в полиции.