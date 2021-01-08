Штурмовать Капитолий вместе с протестующими хотел Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп собирался штурмовать Капитолий 6 января вместе с митингующими.

Но его отговорили от таких планов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Трамп хотел присоединиться к митингующим, чтобы показать им свою поддержку.

Секретная служба США отговорила главу Белого дома от такой идеи. Агенты предупредили Трампа, что не смогут гарантировать его безопасность, если он осмелится устраивать беспорядки с протестующими.

"Трамп успокоился и вместо этого сел на корточки в Белом доме, чтобы посмотреть по телевидению кадры массовых беспорядков, в организации которых он обвиняется", - говорится в сообщении.