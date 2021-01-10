Случай повторного заражения новым коронавирусом зафиксировали в Бразилии

В Бразилии обнаружили первый случай повторного случая заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Японии.
Заразилась 29-летняя женщина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Бразилии.
Впервые у женщины обнаружили коронавирус в марте 2020 года, а 30 декабря ПЦР-тест показал опять положительный результат.
"Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным Министерством здравоохранения Японии, но родом из Амазонаса", - сообщили в ведомстве.