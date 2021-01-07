 

Максимально сократить закупки товаров из Китая поручил Трамп

События Сегодня, 11:0656
Максимально сократить закупки товаров из Китая поручил Трамп

Президент США Дональд Трамп поручил правительству разработать меры для сокращения закупок китайских товаров.

Китай обвиняют в нападениях на информационные системы США.

Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В заявлении утверждается, что Китай делает своей мишенью информационные системы правительства США ради персональных данных, военных планов и других данных при помощи киберпространства и других средств.

"Сегодня президент Дональд Трамп поручил ведомствам и управлениям провести обзор применимых законов, постановлений и программ с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, направленные на минимизацию закупок товаров и услуг Китайской Народной Республики (КНР) со стороны федерального правительства", - сообщил О'Брайен.
В заявлении указывается, что Китай представляет самую большую угрозу национальной безопасности США.

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Теги: news, новости, Украина, Китай, США, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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