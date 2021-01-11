Из-за объявления Кернеса мэром Харькова прокуратура открыла дело

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с объявлением Геннадия Кернеса мэром Харькова.

Расследуется служебная халатность.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народу" Алина Мустафаева на своей странице в Facebook.

Как отметила депутат, производство открыто против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой. "Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - сообщила она.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УКУ (служебная халатность, - ред.)", - говорится в ответе прокуратуры, который разместила Мустафаева.