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События Сегодня, 18:260
На следующей неделе в Украине начнется потепление

Погода в Украине с ночными морозами продержится до середины следующей недели.

Вместе с тем, уже с 21 января ожидается существенное потепление.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидаются сильные морозы. В частности, 17 января на севере страны ночью температура опустится до -24 градусов. Кроме того, в ближайшие дни по всей стране ожидаются ночные морозы ниже 20 градусов.

Прогноз на 21 января

21 января погода существенно изменится. Согласно прогнозу, по всей стране потеплеет.

Так, в Киеве 21 января ожидает от 0 до +2, ночью от -7 до -9. На севере Украины от 0 до -3 днем, ночью до -11. На востоке днем от 0 до -3, ночью до -15. На юге от +3 до +6, ночью до -2, в центральных областях от -1 до +3 днем, ночью до -12, на западе от +2 до +7, ночью до -6.

 

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Теги: news, новости, Украина, Погода, 7dniv, 7dnivinfo  
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