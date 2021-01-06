Стоимость услуг Crown Agents по закупке COVID-вакцин назвал Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке вакцин.

По его словам, компания берет около 2% от стоимости.

Об этом по результатам встречи с министром РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, в ходе встречи с нардепами Степанов подтвердил, что правительство планирует закупать вакцины через посредника - компанию Crown Agents.

"Нас взволновала информация, что их услуги могут стоить до 5%, на что министр сказал, что это около 2% и это касается обеспечения логистики - транспортировки в сверхнизких температурах", - рассказала Кравчук.