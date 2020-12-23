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События Вчера, 22:3055
За смешанную форму занятий в школах после локдауна выступает Минобразования

В Министерстве образования и науки считают целесообразным вернуть обычную форму образования для начальной школы.

Остальные классы должны обучаться, как минимум, в смешанной форме.

Об этом заявил глава министерства Сергей Шкарлет в Telegram.

Он признал важность вопроса того, как будет проходить обучение после завершения жесткого карантина, особенно, для родителей учеников 1-4 классов. Но подчеркнул, что решение по этим вопросам не зависят только от него одного.

"По крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатного обучения. В старшей школе при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучение по смешанной формой. К сожалению, принятие окончательных решений по очерченного вопрос не зависит от одного человека: министра образования и науки или министра здравоохранения", - сказал Шкарлет.

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Теги: news, новости, Украина, школы, занятия, локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
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За смешанную форму занятий в школах после локдауна выступает Минобразования
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