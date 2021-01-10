Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 2021

В Украине по состоянию на утро 17 января 2021 - 1 160 682 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5 990 новых случаев в сутки.
Умерло 20 802 человек.
Выздоровело - 865 960.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 793 случая;
Винницкая область - 176 случаев;
Волынская область - 178 случаев;
Днепропетровская область - 309 случаев;
Донецкая область - 234 случая;
Житомирская область - 155 случаев;
Закарпатская область - 141 случай;
Запорожская область - 332 случая;
Ивано-Франковская область - 153 случая;
Киевская область - 362 случая;
Кировоградская область - 35 случаев;
Луганская область - 101 случай;
Львовская область - 315 случаев;
Николаевская область - 328 случаев;
Одесская область - 330 случаев;
Полтавская область - 299 случаев;
Ровенская область - 145 случаев;
Сумская область - 224 случая;
Тернопольская область - 107 случаев;
Харьковская область - 315 случаев;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 168 случаев;
Черкасская область - 307 случаев;
Черновицкая область - 195 случаев;
Черниговская область - 198 случаев.