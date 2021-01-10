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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 2021

В Украине по состоянию на утро 17 января 2021 - 1 160 682 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 5 990 новых случаев в сутки.

Умерло 20 802 человек.

Выздоровело - 865 960.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 793 случая;

Винницкая область - 176 случаев;

Волынская область - 178 случаев;

Днепропетровская область - 309 случаев;

Донецкая область - 234 случая;

Житомирская область - 155 случаев;

Закарпатская область - 141 случай;

Запорожская область - 332 случая;

Ивано-Франковская область - 153 случая;

Киевская область - 362 случая;

Кировоградская область - 35 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 328 случаев;

Одесская область - 330 случаев;

Полтавская область - 299 случаев;

Ровенская область - 145 случаев;

Сумская область - 224 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 315 случаев;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 168 случаев;

Черкасская область - 307 случаев;

Черновицкая область - 195 случаев;

Черниговская область - 198 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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