Кулебу обвинили в некомпетентности

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в некомпетентности и в том, что МИД Украины продолжает "ложные обвинения".

Заявление офиса Додика стало очередным этапом скандала вокруг иконы, подаренной главе МИД РФ.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Икону подарил сербский представитель в президиуме БиГ главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря прошлого года.

Офис Додика требует, в ответ на "продолжающиеся ложные обвинения" министра иностранных дел Украины, предоставить доказательства о праве собственности Украины на икону, о чем в посольство Украины обратились 23 декабря.

"Офис прямо просил посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, времени, месте и владельце", - говорится в специальном заявлении офиса представителя сербов в президиуме БиГ.

Офис Додика подчеркивает, что Украина не предоставила такую ​​информацию.

"Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения - это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", - добавляют в заявлении.

Офис Додика призвал Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать "в соответствии с международным правом и конвенциями".

Додик настаивает, что историю об иконе сфабриковали в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

Напомним, ранее сербский лидер Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также заявил, что Интерпол ничего не знает о поисках иконы.

Как утверждают боснийские СМИ, она может стоить 12,5 млн евро.

По некоторым данным, икону вывезли из оккупированного Луганска в 2018 году. Она хранилась в одном из банков в Боснии и Герцеговины, после чего в конце 2020 года ее подарили Лаврову.