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События Сегодня, 12:1037
Восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму планирует УЗ

"Укрзализныця" работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с оккупированным Россией Крымом.

Все ограничения по перевозкам являются негативным фактором для экономики Украины.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Жмака, возобновление пассажирского сообщения с неподконтрольными Украине территориями и Россией с гуманитарной точки зрения необходимо.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - констатировал Жмак.

"Направление Киев - Москва было одним из самых прибыльных с семью ежедневными поездами. Сейчас все эти пассажиры поехали через Минск. На примере минского аэропорта, который из провинциального с оборотом 1,5 млн пассажиров в год сейчас вырос до 5 млн исключительно за счет трафика между Украиной и Россией", - заключил глава УЗ.

С 2015 года прекращено авиасообщение между Украиной и Россией. Поезда ходили между этими странами до марта 2020 года, когда Украина закрыла границы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, Российская Федерация 30 июня запустила грузовые поезда по Керченскому мосту в оккупированный Крым.

Напомним, Россия запустила пассажирские поезда по Керченскому мосту в декабре 2019 года; украинская сторона отправляла ноту протеста, запуск также осудило международное сообщество.

Украина настаивает, что мост был построен незаконно, а поезда фактически незаконно пересекают украинскую государственную границу; прокуратура Автономной Республики Крым расследует соответствующее уголовное дело.

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Теги: news, новости, Украина, Крым, УЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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