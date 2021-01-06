Применение российской вакцины не одобрили в Бразилии

Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии отклонило запрос бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica на экстренное использование в стране российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

По данным регулятора, препарат не соответствует минимальным предписанным критериям.

Об этом сообщает DW.

Речь шла о 10 млн доз препарата. Ожидалось, что они станут доступны для применения уже в первом квартале 2021 года.

"Запрос был возвращен компании", - подчеркнули в Anvisa.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране уже со следующей недели. Он распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Также РБК-Украина писало, что Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 на украинцах.

Кроме того, в январе 2021 года РФ начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

31 декабря в Бразилии зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.