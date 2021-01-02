 

Навального везут прямо к трапу самолета в Германии, регистрацию за него прошла полиция

События Сегодня, 15:5152
Навального везут прямо к трапу самолета в Германии, регистрацию за него прошла полиция

В Германии российского оппозиционного политика Алексея Навального везут прямо к трапу самолета, который вылетит в московский аэропорт "Внуково".

В здание аэропорта сам он заходить не будет.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

"Алексея Навального привезут прямо к трапу самолета, вылетающего в Москву. По данным немецких СМИ, он не будет заходить в здание аэропорта и проходить досмотр вместе с другими пассажирами", - рассказали журналисты.

Как можно заметить, у здания аэропорта находится несколько человек, которые снимают происходящее на камеры. При этом Навальный не будет проходить регистрацию, поскольку за него это сделали сотрудники федеральной полиции.

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Теги: news, новости, Украина, Германия, Россия, Навальный, 7dniv, 7dnivinfo  
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