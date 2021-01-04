О чем говорится в документах об НЛО, рассекреченных ЦРУ

Пока все обсуждают импичмент Трампа и инаугурацию Байдена, в США всплыла другая сенсационная тема – ЦРУ рассекретило сотни документов, которые касаются НЛО и необъяснимых космических и природных явлений.

Сборник оцифрованных отчетов о "летающих тарелках" разместил основатель интернет-ресурса The Black Vault Джон Гринвальд-младший, который четверть века добивался от американского правительства рассекречивания сведений, руководствуясь Законом о свободе информации.

За эти годы он подал свыше 10 тысяч запросов на предоставление данных – и лишь теперь добился ответа.

Вместе с тем Конгресс обязал национальную разведку и министра обороны до конца июня этого года предоставить комитетам по разведке и вооруженным силам открытый отчет об НЛО, рассказав все, что им известно на эту тему, сообщает телеканал CNN.

Указание об этом содержится в комментарии комитета Сената США к закону о финансировании американской разведки на 2021 год.

"Нет данных о пришельцах"

Джон Гринвальд, добывший секретные материалы у ЦРУ, превратился в одного из главных ньюсмейкеров последних дней.

Ведомство передало ему сотни изображений в низком качестве. Он конвертировал их в формат PDF и сделал доступными для загрузки всем желающим. Информацию можно загрузить как отдельно, так и архивом (ссылка здесь).

"В ЦРУ утверждают, что предоставили все имеющиеся у них документы, но способа проверить это нет. Некоторые детали в отчетах либо отредактированы, либо закрашены. Кроме того, управление сделало невероятно трудным использование электронных данных, разместив их в крайне устаревшем формате. И тем не менее это потрясающая информация. Для меня это большая победа, общество должно знать о возможных внеземных явлениях, я начал добиваться этого, когда мне было 15 лет", – рассказал Гринвальд изданию Motherboard.

Одну часть текстов американец получил на компакт-диске, а вторую часть ему пришлось сканировать вручную с бумажных носителей. В общей сложности секретные документы насчитывают 2780 страниц.

Он добавил, что всего за сутки с его сайта были скачаны тысячи материалов.

При этом Гринвальд сомневается, что ЦРУ передало ему все документы.

"The Black Vault продолжит поиск дополнительных документов из архивов ЦРУ", – пообещал он.

Больших сенсаций, однако, не случилось. Переданные Гринвальду данные не содержат информации о найденных пришельцах или их кораблях.

Одним из самых интригующих является сильно отредактированный документ, который показывает, что бывший помощник заместителя директора ЦРУ по вопросам науки и техники проявлял интерес к одному конкретному неназванному объекту. Чиновнику этот предмет показали, а тот сказал, что с ним необходимо делать. Однако его ответ остается засекреченным.

В обнародованных отчетах ЦРУ говорится о событиях не только в США, но и в других странах мира. Так, в одном из них описывается "загадочный взрыв", произошедший в апреле 1991 года в Рязанской области.

Жители городка Сасово глубокой ночью проснулись от взрывной волны, из-за которой раскачивались многоэтажки, в квартирах вылетали окна и двери, падала мебель, лопалась посуда. Из-за перепадов давления вылетали канализационные люки, а под землей рвались трубы магистрального водопровода. То ЧП породило множество слухов и домыслов, но точная его причина до сих пор остается неизвестной.

Кстати, благодаря закону о раскрытии информации историки получили доступ к рассекреченным документам ЦРУ о "Зоне 51", где есть объяснение всплеска интереса к НЛО и теме "пришельцев".

В них говорится о том, что после начала тестов самолета-разведчика А-2 количество свидетельств об НЛО даже от пилотов резко увеличилось. Пилоты самолетов, летящие на более низкой высоте, могли наблюдать отблески солнца (которое для их точки зрения уже село) на крыльях и корпусе высотного А-2 как "огненные продолговатые объекты". В то время никто не знал о возможности пилотируемых полетов на высоте около 18 000 м, отсюда и появились легенды об НЛО и обсуждения пришельцев.

Непонятные "дроны"

В то же время сведениями об НЛО заинтересовался Конгресс.

"Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием единого всеобъемлющего процесса в рамках федерального правительства для сбора и анализа разведывательных данных о неопознанных летающих объектах, несмотря на их потенциальную угрозу. Комитет поручает представить в течение 180 дней с даты принятия закона в Конгресс информацию от разведслужб и вооруженных сил касательно "неопознанных воздушных явлений", также известных как "аномальные летательные аппараты", включая наблюдаемые воздушные объекты, которые не были идентифицированы. Отчет должен быть представлен в несекретной форме, но может включать секретное приложение", – говорится в указании Сената.

Представитель управления директора национальной разведки подтвердил эту информацию сайту проверки фактов Snopes.

Как считают эксперты, интерес американских законодателей к феномену НЛО спровоцировали рассекреченные Пентагоном в середине мая 2020 года видеозаписи трех встреч самолетов ВМС США с неопознанными летающими объектами.

Речь в отчете Пентагона идет о следующих инцидентах: 27 июня 2013 года истребитель Super Hornet из 11-й ударной истребительной эскадрильи (VFA-11), вылетевший с авиабазы ВМС США Oceana в штате Вирджиния, столкнулся с "самолетом белого цвета и примерно размером и формой беспилотного летательного аппарата или ракеты".

Как сказано в отчете, "объект прошел по правой стороне истребителя на расстоянии около 60 метров, полет истребителя проходил в это время на высоте около 5200 метров. Объект поднимался и имел видимый след выхлопных газов".

На радиолокационных записях самолета и наземного слежения не обнаружилось никаких следов неизвестных летательных аппаратов.