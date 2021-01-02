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События Сегодня, 16:5651
Под санкции CША попала Xiaomi

Китайская компания Xiaomi попала в санкционный список США против Китая. Это событие может обернуться неприятными последствиями для владельцев телефонов и других гаджетов китайской корпорации.

Американскому бизнесу уже запретили инвестировать в Xiaomi и ее дочерние компании. Рассказываем, что ожидает владельцев телефонов Xiaomi из-за санкций США.

Как Xiaomi оказалась под санкциями

США работают над масштабным пакетом санкций против Китая с апреля 2020 года.

В санкционный список уже включены многие компании - из сферы строительства, авиации, судостроения, аэрокосмической промышленности, телекоммуникаций и химической промышленности (это нефтяная компания CNOOC и производитель микроэлектроники SMIC, военно-промышленные гиганты Hikvision, а также China Telecom и China Mobile).

Сегодня администрация Дональда Трампа расширила санкционный список, добавив в него 9 китайских военных компаний, а также производителя мобильных телефонов Xiaomi. Минобороны США обозначило корпорацию как "китайскую коммунистическую военную компанию" и полагает, что она выполняла заказы для оборонной отрасли КНР.

Всего каталог запрещенных компаний Пентагона состоит из 35 китайских фирм.

Список ограничений для Cяоми 

Санкции США запрещают американцам инвестировать в компании, которые попали в "черный" список. Более того - все инвесторы Xiaomi обязаны избавиться от активов компании до 11 ноября 2021 года.

Представители Xiaomi отрицают любую связь с военной отраслью КНР и заверяют, что примут меры, чтобы защитить интересы своих акционеров. Об этом говорится в официальном заявлении Xiaomi:

Компания действует в рамках законодательства с соблюдением соответствующих нормативных актов. Занимается реализацией товаров и услуг для гражданского и коммерческого использования. Компания подтверждает, что не является собственностью вооруженных сил Китая, не связана с ними, не контролируется ими и не представляет собой "коммунистическую китайскую военную компанию", как утверждается в Законе о национальной обороне США (NDAA). Компания предпримет необходимые действия, чтобы защитить интересы Компании и своих акционеров.

Аналогичное уведомление от компании получили и многие пользователи мобильных телефонов Xiaomi. По данным CNBC, акции Xiaomi уже упали на 11% на Гонконгской фондовой бирже

Последствия санкций для владельцев гаджетов Xiaomi

Аналитики прогнозируют, что из-за ограничительных мер компания может потерять часть рынка и клиентов. При этом, по их мнению, пока что пользователям Xiaomi бояться нечего: речь в санкционном запрете не идет о каких-либо ограничениях на использование техники. 

Но это только если Xiaomi не станет жертвой торговой войны между США и Китаем. И тогда в перспективе компанию может постигнуть участь собрата - Huawei, которые осталась без операционной системы Google Android и американских процессоров для работы своих устройств.

Таким образом, при самом плохом раскладе, который пока не наступил, в смартфонах Xiaomi и Redmi может "накрыться" система Android и процессор SoC Snapdragon. Но вряд ли у Трампа успеют до ухода из Белого дома ввести этот пакет мер. Но не исключено, что процесс продолжится и при Байдене.

Эксперты говорят, чтобы компенсировать потенциальные убытки, Xiaomi  уже сейчас нужно менять стратегию развития и опасаться главного - запрета сотрудничества с Google и прочими американскими компаниями.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии изданию АиФ.ru сообщил, что в настоящее время мы наблюдаем только первую финансовую часть санкционной истории, а до конца 2021 года на Xiaomi будет наложен еще ряд санкций. 

Сравнивая с тем, что уже происходило с китайскими компаниями (Huawei, DJI, ZTE), Муртазин называет попадание компании под санкции только первым актом в действиях. 

"Сначала компанию добавляют в список и дают год, чтобы американцы вывели оттуда деньги и решили свои проблемы. Параллельно будут происходить следующие санкционные механизмы - ограничение доступа к американским технологиям. Это может случиться уже этой весной и произойдет не одномоментно. Сначала объявят, что они не могут получать Google Android, так же как это было с Huawei и ZTE, или скажут, что дается трехмесячный срок, чтобы решить свои проблемы. И дальше все по тем же сценариям, что происходило с Huawei. До конца года, я думаю, мы увидим целый ряд санкций, наложенных на Xiaomi и на другие компании, которые попали в список. Их просто попытаются уничтожить", - рассказал Муртазин.

Что известно о компании Xiaomi 

Xiaomi основана в апреле 2010 года. Основной фокус ее производства - смартфоны и интеллектуальное оборудование для дома.

Компания создала ведущую в мире платформу потребительского Интернета вещей, к которой подключено 271 миллион устройств (помимо смартфонов и компьютеров это вся техника, которая в принципе входит в стратегию "умный дом": пылесос, весы, сигнализация, сенсорный свет, обогреватель, которыми пользователь может управлять с экрана своего мобильного телефона). 

Фанаты Xiaomi живут в 90 странах и успели полюбить гаджеты компании за сопоставимые параметры "цена-качество", уровень обслуживания и эффективную работу приложений. Репутация китайских производителей всегда была высокой и отвечала их миссии - создавать качественные продукты по справедливым ценам.

По данным Counterpoint Research, компания входит в тройку крупнейших производителей смартфонов в мире. В конце 2020 года ее рыночная капитализация превысила $100 млрд. 

"Фишка" Cяоми - продвинутая начинка при цене, которая существенно ниже, чем у многих конкурентов. 

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Теги: news, новости, Украина, Xiaomi, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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