Пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса

По всему миру началась вакцинация от коронавируса. Вот уже больше месяца многие страны успешно прививают своих граждан от коронавируса.

Украина пока в этом плане пасет задних. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что наша страна получит вакцину в конце первого - начале второго квартала 2021 года. Но после вала критики за опоздание с вакцинами представители Минздрава заговорили о более ранних сроках.

Степанов перенес начало вакцинации на февраль, причем самое начало месяца. А санврач Виктор Ляшко конкретизировал, что в страну еще до весны может зайти не только китайская CoronaVac (по которой уже подписан контракт), но и американская вакцина Pfizer (ее могут поставить в рамках международной гуманитарной помощи).

Речь идет примерно об одном миллионе доз уже в феврале, заявляют власти. То есть хватит это на полмиллиона украинцев (поскольку вакцинация требует двух уколов). Так что речь пока о достаточно мизерных объемах - вряд ли смогут вакцинировать основные группы риска, которые стоят первыми в очереди на прививку. Причём вообще не факт, что вакцинации начнётся в сроки о которых говорят власти, так как пока нет понимания когда к нам поступит вакцина.

При этом избранные уже вакцинировались подпольно, причем не факт, что качественным продуктом - в страну, по нашей информации, контрабандой завозили Pfizer, которая весьма чувствительна к перепадам температуры и требует хранения -70 градусов по Цельсию.

"Страна" задала врачам пять наиболее популярных вопросов о прививках от COVID-19.

1. Как организм реагирует на вакцину?

Ограничения и противопоказания вакцинации существуют. Как и в любой другой вакцине от других болезней. По словам иммунолога Олега Назарова, перед вакцинацией человек проходит медосмотр врача, где у него обязательно спросят о наличии аллергических реакций на другие вакцины.

В случае, если у человека есть тяжелые аллергические реакции на любую из вакцин в виде судорог, шока, тяжёлого поствакцинального синдрома или человек находится в состоянии болезни на стадии обострения - вакцинация противопоказана.

"Если на данный момент человек здоров, но склонен к аллергическим реакциям - врач может выписать разрешение на вакцинацию, но под защитой противоаллергенных препаратов. И нет никаких осложнений", - утверждает иммунолог Назаров.

Также по его словам, здоровый человек после введения вакцины не чувствует никаких негативных реакций на организм. Плохое самочувствие может быть связанно с психосоматикой.

"Вакцина нужна, чтобы человек не заболел. Если человек психоэмоционально нестабилен, он может чувствовать слабость и усталость. Но это больше связанно с психическими расстройствами. Если у человека склонность к аллергии, то может появится покраснение, но это касается любой вакцины. Вакцина от коронавируса ничем не отличается от прививки от гриппа, туберкулёза и остальных", - сообщил Назаров.

2. Могу ли я заболеть коронавирусом из-за вакцины?

Пожалуй наиболее популярный из вопросов, на который иммунологи отвечают сухим научным языком. И уверяют, что при создании вакцины используют не полноценный вирус, а всего лишь его компоненты, поэтому риск заболевания на уровне нуля.

"Если это любая ослабленная вакцина, берётся "живой" вирус и вводится в организм. Она вызывает стимуляцию иммунитета и долгосрочную иммунную память. Но мы боимся, что когда вводим эту вакцину, если у человека слабый иммунитет - этот ослабленный вирус может вызвать вакциноассоциированное заболевание.

Поэтому сейчас вакцины рекомбинантные. То есть, грубо говоря, берут вирус и от него отщепляют определённые белки, которые вводят человеку. Не полноценный вирус, а его компоненты. Поэтому человек никоим образом не заболеет от самой вакцины", - утверждает Назаров.

3. Курс вакцинации состоит из двух уколов. Зачем колоть дважды?

Это правило проведения любой вакцинации, которое проводиться с пошаговой выработкой иммунитета, так как иммунизация идет постепенно, утверждают опрошенные "Страной" эксперты.

"Первичной выработки антител может быть недостаточно для того, чтобы иммунный ответ был компетентный, поэтому нужно делать повторную вакцинацию. Между прочим, некоторые вакцины от гриппа раньше проводили в два этапа. Не хватало иммунологической памяти, чтобы перекрыть все. И нужно было ревакцинировать, чтобы был более стойкий иммунный ответ", - заявила врач-инфекционист Евгения Менжулина.

По словам иммунологов, именно так формируется иммунная память.

"Мы сначала вводим инъекцию, а потом через некоторые время ещё раз и тогда она формируется", - добавил Назаров.

По мнению Евгении Менжулиной, если вакцинироваться один раз и не принять вторую дозу - ничего страшного не случится, но есть важный нюанс.

"Если сделать первую вакцину и не сделать вторую - это не смертельно, но это будет более слабая выработка антител. Соответственно, как бы больше риски проявления заболевания во всей своей красе", - отметила инфекционист.

4. Долго ли действует вакцина?

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет ни у кого. Так как исследования продолжаются да и вирус не стоит на месте, а продолжает мутировать. Эксперты предполагают, что после вакцинации могут сформироваться, так называемые, "клетки памяти".

"Иммунная память нужна не для того, чтобы антитела всю жизнь были, а, чтобы организм мог их синтезировать за шесть часов после попадания инфекции. Если человек не вакцинирован и впервые сталкивается с инфекцией - антитела появляются после трёх-четырёх суток. А если есть вакцинация, иммунная память, то после повторного контакта с инфекцией антитела появляются от трёх до шести часов.

То есть, человек выигрывает несколько дней. Для этого и нужны клетки памяти, а мы просто сейчас не можем их определить. Есть лабораторные исследования, но они очень дорогие и больше для научных работ используются. Если бы мы уже лет двадцать вакцинировались, то можно было бы сказать", - рассказал Назаров.

Также считает и врач-инфекционист Евгения Менжулина.

"Нет никаких данных, как долго действует вакцина. Идет исследование", - сообщила она.

5. Нужно ли вакцинировать переболевших?

Вирусолог Алла Мироненко считает, что в первую очередь стоит прививать тех, кто еще не болел коронавирусом.

Однако все также зависит от того, смогла ли иммунная система наработать достаточное количество антител

"Вопрос не исследован, слишком мало времени прошло. Человек переболел - это лучше, чем вакцинация, так как он сталкивается с полноценным вирусом. То есть, иммунная система наработала антитела и клетки памяти, но как долго эта память будет держаться - мы пока не знаем", - сообщил Назаров.