 

Пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса

События Сегодня, 17:0574
Пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса

По всему миру началась вакцинация от коронавируса. Вот уже больше месяца многие страны успешно прививают своих граждан от коронавируса.

Украина пока в этом плане пасет задних. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что наша страна получит вакцину в конце первого - начале второго квартала 2021 года. Но после вала критики за опоздание с вакцинами представители Минздрава заговорили о более ранних сроках.

Степанов перенес начало вакцинации на февраль, причем самое начало месяца. А санврач Виктор Ляшко конкретизировал, что в страну еще до весны может зайти не только китайская CoronaVac (по которой уже подписан контракт), но и американская вакцина Pfizer (ее могут поставить в рамках международной гуманитарной помощи). 

Речь идет примерно об одном миллионе доз уже в феврале, заявляют власти. То есть хватит это на полмиллиона украинцев (поскольку вакцинация требует двух уколов). Так что речь пока о достаточно мизерных объемах - вряд ли смогут вакцинировать основные группы риска, которые стоят первыми в очереди на прививку. Причём вообще не факт, что вакцинации начнётся в сроки о которых говорят власти, так как пока нет понимания когда к нам поступит вакцина.

При этом избранные уже вакцинировались подпольно, причем не факт, что качественным продуктом - в страну, по нашей информации, контрабандой завозили Pfizer, которая весьма чувствительна к перепадам температуры и требует хранения -70 градусов по Цельсию.

"Страна" задала врачам пять наиболее популярных вопросов о прививках от COVID-19.

1. Как организм реагирует на вакцину?

Ограничения и противопоказания вакцинации существуют. Как и в любой другой вакцине от других болезней. По словам иммунолога Олега Назарова, перед вакцинацией человек проходит медосмотр врача, где у него обязательно спросят о наличии аллергических реакций на другие вакцины.

В случае, если у человека есть тяжелые аллергические реакции на любую из вакцин в виде судорог, шока, тяжёлого поствакцинального синдрома или человек находится в состоянии болезни на стадии обострения - вакцинация противопоказана. 

"Если на данный момент человек здоров, но склонен к аллергическим реакциям - врач может выписать разрешение на вакцинацию, но под защитой противоаллергенных препаратов. И нет никаких осложнений", - утверждает иммунолог Назаров.

Также по его словам, здоровый человек после введения вакцины не чувствует никаких негативных реакций на организм. Плохое самочувствие может быть связанно с психосоматикой. 

"Вакцина нужна, чтобы человек не заболел. Если человек психоэмоционально нестабилен, он может чувствовать слабость и усталость. Но это больше связанно с психическими расстройствами. Если у человека склонность к аллергии, то может появится покраснение, но это касается любой вакцины. Вакцина от коронавируса ничем не отличается от прививки от гриппа, туберкулёза и остальных", - сообщил Назаров. 

2. Могу ли я заболеть коронавирусом из-за вакцины?

Пожалуй наиболее популярный из вопросов, на который иммунологи отвечают сухим научным языком. И уверяют, что при создании вакцины используют не полноценный вирус, а всего лишь его компоненты, поэтому риск заболевания на уровне нуля. 

"Если это любая ослабленная вакцина, берётся "живой" вирус и вводится в организм. Она вызывает стимуляцию иммунитета и долгосрочную иммунную память. Но мы боимся, что когда вводим эту вакцину,  если у человека слабый иммунитет - этот ослабленный вирус может вызвать вакциноассоциированное заболевание.

Поэтому сейчас вакцины рекомбинантные. То есть, грубо говоря, берут вирус и от него отщепляют определённые белки, которые вводят человеку. Не полноценный вирус, а его компоненты. Поэтому человек никоим образом не заболеет от самой вакцины", - утверждает Назаров. 

3. Курс вакцинации состоит из двух уколов. Зачем колоть дважды?

Это правило проведения любой вакцинации, которое проводиться с пошаговой выработкой иммунитета, так как иммунизация идет постепенно, утверждают опрошенные "Страной" эксперты. 

"Первичной выработки антител может быть недостаточно для того, чтобы иммунный ответ был компетентный, поэтому нужно делать повторную вакцинацию. Между прочим, некоторые вакцины от гриппа раньше проводили в два этапа. Не хватало иммунологической памяти, чтобы перекрыть все. И нужно было ревакцинировать, чтобы был более стойкий иммунный ответ", - заявила врач-инфекционист Евгения Менжулина.

По словам иммунологов, именно так формируется иммунная память.

"Мы сначала вводим инъекцию, а потом через некоторые время ещё раз и тогда она формируется", - добавил Назаров. 

По мнению Евгении Менжулиной, если вакцинироваться один раз и не принять вторую дозу - ничего страшного не случится, но есть важный  нюанс.

"Если сделать первую вакцину и не сделать вторую - это не смертельно, но это будет более слабая выработка антител. Соответственно, как бы больше риски проявления заболевания во всей своей красе", - отметила инфекционист.

4. Долго ли действует вакцина?

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет ни у кого. Так как исследования продолжаются да и вирус не стоит на месте, а продолжает мутировать. Эксперты предполагают, что после вакцинации могут сформироваться, так называемые, "клетки памяти". 

"Иммунная память нужна не для того, чтобы антитела всю жизнь были, а, чтобы организм мог их синтезировать за шесть часов после попадания инфекции. Если человек не вакцинирован и впервые сталкивается с инфекцией - антитела появляются после трёх-четырёх суток. А если есть вакцинация, иммунная память, то после повторного контакта с инфекцией антитела появляются от трёх до шести часов.

То есть, человек выигрывает несколько дней. Для этого и нужны клетки памяти, а мы просто сейчас не можем их определить. Есть лабораторные исследования, но они очень дорогие и больше для научных работ используются. Если бы мы уже лет двадцать вакцинировались, то можно было бы  сказать", - рассказал Назаров.

Также считает и врач-инфекционист Евгения Менжулина. 

"Нет никаких данных, как долго действует вакцина. Идет исследование", - сообщила она.

5. Нужно ли вакцинировать переболевших?

Вирусолог Алла Мироненко считает, что в первую очередь стоит прививать тех, кто еще не болел коронавирусом.

Однако все также зависит от того, смогла ли иммунная система наработать достаточное количество антител

"Вопрос не исследован, слишком мало времени прошло. Человек переболел - это лучше, чем вакцинация, так как он сталкивается  с полноценным вирусом. То есть, иммунная система наработала антитела и клетки памяти, но как долго эта память будет держаться - мы пока не знаем", - сообщил Назаров. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Свидетельства о проведении COVID-вакцинации может ввести Украина
Свидетельства о проведении COVID-вакцинации может ввести Украина
12-янв-2021, 12:18
Будут ли COVID-паспорта в Украине рассказали в Минздраве
Будут ли COVID-паспорта в Украине рассказали в Минздраве
11-янв-2021, 16:26
Ученый заявил что коронавирусом заболеют не все
Ученый заявил что коронавирусом заболеют не все
28-дек-2020, 10:16
Степанов заявил что стратегия вакцинации от COVID будет готова на следующей неделе
Степанов заявил что стратегия вакцинации от COVID будет готова на следующей неделе
2-дек-2020, 17:30
Сколько продлится эффект от вакцины против коронавируса рассказали эксперты
Сколько продлится эффект от вакцины против коронавируса рассказали эксперты
24-ноя-2020, 11:13

Последние новости

18:28
События
Задержания во "Внуково": полиция забрала брата Навального и его соратников
18:26
События
Во "Внуково" стянули автозаки, рейсы отменяют из-за непогоды. Навальный вылетел в Москву
17:05
События
Пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса
16:56
События
Под санкции CША попала Xiaomi
16:32
События
О чем говорится в документах об НЛО, рассекреченных ЦРУ
15:51
События
Навального везут прямо к трапу самолета в Германии, регистрацию за него прошла полиция
15:41
События
За привилегии вакцинированным от COVID выступил глава МИД Германии
15:30
События
ФБР предупреждает об угрозе вооруженных протестов во время инаугурации Байден
14:46
События
Купание в проруби на Крещение: врач дал рекомендации переболевшим COVID-19
14:29
События
Два мощных землетрясения на выходных произошло в Афганистане
12:49
События
Сегодня в трех городах проходит повторное голосование на выборах мэров
12:33
События
Применение российской вакцины не одобрили в Бразилии
12:27
События
Подробности спецоперации в аэропорту Франкфурта раскрыла полиция
12:10
События
Восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму планирует УЗ
11:36
События
Расследование провалов разведки при штурме Капитолия начали в Конгрессе США
11:24
События
Способ сократить задержки поставок вакцины нашли Pfizer и BioNTech
11:19
События
Кулебу обвинили в некомпетентности
08:25
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 2021
Вчера, 2021-01-16
22:30
События
За смешанную форму занятий в школах после локдауна выступает Минобразования
19:32
События
Кравчук отреагировал на заявление ОРДЛО

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 января 20215332
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 января 20214002
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 20213947
Что решили на тарифном совещании нардепов с Кабмином1049
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавируса в Украину939
Детали сегодняшнего разговора с Зеленским раскрыли у Меркель359
У Министерства иностранных дел Украины нет информации о пострадавших украинцах в результате мощного землетрясения в Индонезии306

Досуг

Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера
Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера
Часто люди во время ремонта сталкиваются с серьезной проблемой: выбор плитки в ванную комнату. Сегодня в современном мире очень большой выбор напольной, настенной плитки с всевозможными дизайнерскими решениями декоративных элементов.
Сегодня, 15:4596
Особенности сборов в туристический поход
Особенности сборов в туристический поход
Любое путешествие – это настоящее приключение, где постоянно происходят большие и маленькие открытия нового и интересного. Туристический поход не исключение. Такой вид активного отдыха становится все более популярным и сегодня это прекрасная возможность разнообразить свой досуг. 
Сегодня, 12:1181
Як легко здійснити грошовий переказ між картками
Як легко здійснити грошовий переказ між картками
Платіжна система Мастеркард пропонує своїм клієнтам універсальний спосіб, яким можна здійснювати грошові перекази між картками.
Вчера, 08:53165
Подводим итоги: «Датагруп» признана лучшим интернет-провайдером 2020 года
Подводим итоги: «Датагруп» признана лучшим интернет-провайдером 2020 года
Ежегодно в рамках национального проекта «Украинская народная премия» пользователи выбирают лучшие товары и услуги. С 1 мая по 31 августа 2020 года в независимом рейтинговом исследовании приняли участие свыше 140 тысяч человек.
15-янв-2021, 14:30250
Как в новой квартире спланировать выключатели?
Как в новой квартире спланировать выключатели?
В статье расскажем о том, как спланировать удобное управление освещением за три простых шага. Как можно вообще подойти к этой ситуации. И как это делают профессиональные архитекторы, когда готовят чертежи для своих проектов.
15-янв-2021, 09:02243
Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Молния – это атмосферный разряд электричества, силой тока до 500 тысяч ампер и напряжением до миллиарда вольт. Если бы люди научились аккумулировать такие разряды, за их счет можно было бы питать целые города.
13-янв-2021, 15:58272

События

Задержания во "Внуково": полиция забрала брата Навального и его соратников
Задержания во "Внуково": полиция забрала брата Навального и его соратников
В московском аэропорту "Внуково" полиция продолжила задержания накауне прилета политика Алексея Навального.
Сегодня, 18:2864
Во "Внуково" стянули автозаки, рейсы отменяют из-за непогоды. Навальный вылетел в Москву
Во "Внуково" стянули автозаки, рейсы отменяют из-за непогоды. Навальный вылетел в Москву
Российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву.
Сегодня, 18:2667
Пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса
Пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса
По всему миру началась вакцинация от коронавируса.
Сегодня, 17:0575
Под санкции CША попала Xiaomi
Под санкции CША попала Xiaomi
Китайская компания Xiaomi попала в санкционный список США против Китая. Это событие может обернуться неприятными последствиями для владельцев телефонов и других гаджетов китайской корпорации.
Сегодня, 16:5652
О чем говорится в документах об НЛО, рассекреченных ЦРУ
О чем говорится в документах об НЛО, рассекреченных ЦРУ
Пока все обсуждают импичмент Трампа и инаугурацию Байдена, в США всплыла другая сенсационная тема – ЦРУ рассекретило сотни документов, которые касаются НЛО и необъяснимых космических и природных явлений.
Сегодня, 16:3270
Навального везут прямо к трапу самолета в Германии, регистрацию за него прошла полиция
Навального везут прямо к трапу самолета в Германии, регистрацию за него прошла полиция
В Германии российского оппозиционного политика Алексея Навального везут прямо к трапу самолета, который вылетит в московский аэропорт "Внуково".
Сегодня, 15:51107
7 Днів