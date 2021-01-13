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События Сегодня, 18:2863
Задержания во "Внуково": полиция забрала брата Навального и его соратников

В московском аэропорту "Внуково" полиция продолжила задержания накауне прилета политика Алексея Навального.

Задержали ряд его соратников и, вероятно, брата Олега Навального.

Об этом сообщает Meduza.

В аэропорту задержали соратников политика Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Илью Пахомова и Анастасию Кадетову, а также журналиста "Новой газеты" Влада Докшина.

Источник VTimes сообщает, что вместе с соратниками Навального задержали и его брата Олега. Но по другим данным, его не задержали, когда он сидел вместе с Соболь, Шаведдиновой, Пахомовым за одним столиком.

Кроме этого сообщается, что полиция начала вытеснять толпу ожидающих прилета Навального за пределы аэропорта.

Ранее сообщалось, что полицейские в аэропорту "Внуково" задержали активиста Дмитрия Бескоровайного.

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Россию сегодня, 17 января. Несколько месяцев он находился в Германии, проходя курс лечения после отравления.

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Теги: news, новости, Украина, Навальный, 7dniv, 7dnivinfo  
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