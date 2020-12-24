Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вернулся в Россию из Германии, задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции

Об этом сообщает канал "Настоящее время" в YouTube.

Управление федеральной службы исполнения наказаний подтвердило задержание политика. Там заявили, что Навальный находится в розыске с 29 декабря 2020 года "за многократные нарушения испытательного срока".

Навального задержали на погранконтроле. Штамп в паспорт, о том, что он прибыл в России, ему не поставили. Кроме того, правоохранители не разрешили адвокату сопровождать Навального. Известно, что его увели в специальную комнату в аэропорту.

Как известно, Навальный прилетел сегодня в московский аэропорт "Шереметьево" из Берлина. С самого утра в аэропорт был ограничен вход, пускали только пассажиров с билетами. Кроме того, к аэропорту стянули силовиков.

Сам оппозиционер в комментарии журналистам на борту самолета заявлял, что считает свое задержание в Москве невозможным.