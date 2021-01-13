 

Под стражей до избрания меры пресечения будет находиться Навальный

События Сегодня, 21:1954
Под стражей до избрания меры пресечения будет находиться Навальный

Российский политик Алексей Навальный останется под стражей после задержания в аэропорту "Шереметьево".

Ему должны избрать меру пресечения.

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на заявление Федеральной службы исполнения наказаний.

"В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", — говорится в сообщении ведомства.

Адвокат Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.

"РИА Новости" сообщает, что Навального завели в специальную комнату аэропорта "Шереметьево". Вскоре его должны отправить в СИЗО до избрания меры пресечения.

Как известно, о планах задержать Навального сразу по прибытию в Москву в России заявили сразу же после того, как политик заявил о своем возвращении.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Навальный, 7dniv, 7dnivinfo  
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вернулся в Россию из Германии, задержали на пограничном контроле в аэропорту
Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вернулся в Россию из Германии, задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции
Сегодня, 21:18
Задержания во
Задержания во "Внуково": полиция забрала брата Навального и его соратников
Сегодня, 18:28
Во
Во "Внуково" стянули автозаки, рейсы отменяют из-за непогоды. Навальный вылетел в Москву
Сегодня, 18:26
В Россию возвращается Навальный
В Россию возвращается Навальный
13-янв-2021, 15:30
Журналистское расследование показало что отравление Навального совершили 8 сотрудников ФСБ
Журналистское расследование показало что отравление Навального совершили 8 сотрудников ФСБ
14-дек-2020, 15:54

Последние новости

21:19
События
Под стражей до избрания меры пресечения будет находиться Навальный
21:18
События
Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вернулся в Россию из Германии, задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции
18:28
События
Задержания во "Внуково": полиция забрала брата Навального и его соратников
18:26
События
Во "Внуково" стянули автозаки, рейсы отменяют из-за непогоды. Навальный вылетел в Москву
17:05
События
Пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса
16:56
События
Под санкции CША попала Xiaomi
16:32
События
О чем говорится в документах об НЛО, рассекреченных ЦРУ
15:51
События
Навального везут прямо к трапу самолета в Германии, регистрацию за него прошла полиция
15:41
События
За привилегии вакцинированным от COVID выступил глава МИД Германии
15:30
События
ФБР предупреждает об угрозе вооруженных протестов во время инаугурации Байден
14:46
События
Купание в проруби на Крещение: врач дал рекомендации переболевшим COVID-19
14:29
События
Два мощных землетрясения на выходных произошло в Афганистане
12:49
События
Сегодня в трех городах проходит повторное голосование на выборах мэров
12:33
События
Применение российской вакцины не одобрили в Бразилии
12:27
События
Подробности спецоперации в аэропорту Франкфурта раскрыла полиция
12:10
События
Восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму планирует УЗ
11:36
События
Расследование провалов разведки при штурме Капитолия начали в Конгрессе США
11:24
События
Способ сократить задержки поставок вакцины нашли Pfizer и BioNTech
11:19
События
Кулебу обвинили в некомпетентности
08:25
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 января 20215399
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 января 20214464
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 января 20214018
Что решили на тарифном совещании нардепов с Кабмином1082
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавируса в Украину976
Детали сегодняшнего разговора с Зеленским раскрыли у Меркель373
У Министерства иностранных дел Украины нет информации о пострадавших украинцах в результате мощного землетрясения в Индонезии314

Досуг

Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера
Плитка для ванной – правильное решение для декорации интерьера
Часто люди во время ремонта сталкиваются с серьезной проблемой: выбор плитки в ванную комнату. Сегодня в современном мире очень большой выбор напольной, настенной плитки с всевозможными дизайнерскими решениями декоративных элементов.
Сегодня, 15:45131
Особенности сборов в туристический поход
Особенности сборов в туристический поход
Любое путешествие – это настоящее приключение, где постоянно происходят большие и маленькие открытия нового и интересного. Туристический поход не исключение. Такой вид активного отдыха становится все более популярным и сегодня это прекрасная возможность разнообразить свой досуг. 
Сегодня, 12:1187
Як легко здійснити грошовий переказ між картками
Як легко здійснити грошовий переказ між картками
Платіжна система Мастеркард пропонує своїм клієнтам універсальний спосіб, яким можна здійснювати грошові перекази між картками.
Вчера, 08:53173
Подводим итоги: «Датагруп» признана лучшим интернет-провайдером 2020 года
Подводим итоги: «Датагруп» признана лучшим интернет-провайдером 2020 года
Ежегодно в рамках национального проекта «Украинская народная премия» пользователи выбирают лучшие товары и услуги. С 1 мая по 31 августа 2020 года в независимом рейтинговом исследовании приняли участие свыше 140 тысяч человек.
15-янв-2021, 14:30259
Как в новой квартире спланировать выключатели?
Как в новой квартире спланировать выключатели?
В статье расскажем о том, как спланировать удобное управление освещением за три простых шага. Как можно вообще подойти к этой ситуации. И как это делают профессиональные архитекторы, когда готовят чертежи для своих проектов.
15-янв-2021, 09:02251
Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Защищаем свой дом от ударов молнии: с чего начать?
Молния – это атмосферный разряд электричества, силой тока до 500 тысяч ампер и напряжением до миллиарда вольт. Если бы люди научились аккумулировать такие разряды, за их счет можно было бы питать целые города.
13-янв-2021, 15:58278

События

Под стражей до избрания меры пресечения будет находиться Навальный
Под стражей до избрания меры пресечения будет находиться Навальный
Российский политик Алексей Навальный останется под стражей после задержания в аэропорту "Шереметьево".
Сегодня, 21:1958
Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вернулся в Россию из Германии, задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции
Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня вернулся в Россию из Германии, задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции
Управление федеральной службы исполнения наказаний подтвердило задержание политика. 
Сегодня, 21:1858
Задержания во "Внуково": полиция забрала брата Навального и его соратников
Задержания во "Внуково": полиция забрала брата Навального и его соратников
В московском аэропорту "Внуково" полиция продолжила задержания накауне прилета политика Алексея Навального.
Сегодня, 18:28105
Во "Внуково" стянули автозаки, рейсы отменяют из-за непогоды. Навальный вылетел в Москву
Во "Внуково" стянули автозаки, рейсы отменяют из-за непогоды. Навальный вылетел в Москву
Российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву.
Сегодня, 18:2686
Пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса
Пять главных вопросов о вакцинации от коронавируса
По всему миру началась вакцинация от коронавируса.
Сегодня, 17:0596
Под санкции CША попала Xiaomi
Под санкции CША попала Xiaomi
Китайская компания Xiaomi попала в санкционный список США против Китая. Это событие может обернуться неприятными последствиями для владельцев телефонов и других гаджетов китайской корпорации.
Сегодня, 16:5670
7 Днів