Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 января 2021

В Украине по состоянию на утро 18 января 2021 - 1 163 716 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 3 034 новых случаев в сутки.
Умерло 20 869 человек.
Выздоровело - 871 196.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 301 случай;
Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 220 случаев;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 111 случаев;
Закарпатская область - 91 случай;
Запорожская область - 266 случаев;
Ивано-Франковская область - 110 случаев;
Киевская область - 240 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Львовская область - 122 случая;
Николаевская область - 323 случая;
Одесская область - 150 случаев;
Полтавская область - 92 случая;
Ровенская область - 61 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 91 случай;
Харьковская область - 46 случаев;
Херсонская область - 78 случаев;
Хмельницкая область - 1 случай;
Черкасская область - 120 случаев;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 36 случаев.