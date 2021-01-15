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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 января 2021

В Украине по состоянию на утро 18 января 2021 - 1 163 716 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 3 034 новых случаев в сутки.

Умерло 20 869 человек.

Выздоровело - 871 196.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 301 случай;

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 220 случаев;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 111 случаев;

Закарпатская область - 91 случай;

Запорожская область - 266 случаев;

Ивано-Франковская область - 110 случаев;

Киевская область - 240 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Львовская область - 122 случая;

Николаевская область - 323 случая;

Одесская область - 150 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ровенская область - 61 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 91 случай;

Харьковская область - 46 случаев;

Херсонская область - 78 случаев;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черкасская область - 120 случаев;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 36 случаев.

 

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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