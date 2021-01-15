Шмыгаль собирает внеочередное заседание Кабмина

Сегодня, 18 января, Кабинет министров Украины собирается на внеочередное заседание в 10:00.

Цены на газ украинцам планируют снизить.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На заседании планируют принять постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров решил ввести государственное регулирование цены на газ на период карантина. Правительство планирует установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

На прошлой неделе в городах Украины протестовали из-за поднятия цен на газ. В Житомире протестующие штурмом взяли помещение облсовета.