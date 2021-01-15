Что будет с рынком газа рассказали у Зеленского

У президента Украины рассказали, что идея временно ограничить цену на газ не должна восприниматься, как отказ власти от рынка газа.

Увеличение тарифов на газ может привести к возможному росту задолженности по оплате коммунальных услуг .

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина советник президента по вопросам экономики Олег Устенко, говорится в материале РБК-Украина "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

"Все эти факторы неопределенности на фоне турбулентной экономической ситуации точно не играют в плюс для доходов населения", - разъяснил экономист.

В ОП остаются приверженцами рынка газа. Устенко считает, что недавно открытому рынку нужна корректировка, поскольку есть признаки злоупотреблений ценами со стороны отдельных компаний.

"Рынок нуждается в корректировке, которая уже назрела. МВФ находится в такой же логике: рынок нужен, он необходим, корректировка нужна. По крайней мере, в таком раскладе это обсуждается с ними", - сказал советник Зеленского.