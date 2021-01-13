Догхантера Святогора оправдал суд

Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора.
Его обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.
Соответствующее решение приняли сегодня.
"Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 300 ККУ", - сказала судья.
Судья пришла к выводу, что в его действиях нет состава уголовного преступления.
"Достаточно допустимых и надлежащих доказательств наличия в действиях Святогора состава данных уголовных правонарушений предоставленных стороной обвинения судом не установлено", - отметила судья.