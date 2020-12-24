Ввести санкции против России из-за ареста Навального предложила Латвия

Латвия отреагировала на арест российского оппозиционера Алексея Навального после его возвращения из Германии в Россию.

Рига обвинила Москву в нарушении международных обязательств.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича на странице в Twitter.

Российский суд глава МИД Латвии назвал несправедливым и призвал ввести санкции против России.

"Несправедливый суд в Москве вновь арестовал Навального на 30 дней... Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться. Мы также должны обсудить это в Совете министров иностранных дел ЕС и инициировать новые санкции против России", - написал Ринкевич.