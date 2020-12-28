Приостановки строительства "Северного потока-2" добились немецкие экологи

Экологи в Германии добились приостановки строительства "Северного потока-2".

В частности, после того, как обжаловали разрешение на работы в экономической зоне Германии, это разрешение временно приостановило действие.

Об этом сообщает телерадиокомпания NDR1.

Сообщается, что негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" подала жалобу на разрешение, которое выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство. Разрешение касается строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Также сообщается, что аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация. Федеральное агентство подтвердило, что действие ранее выданного разрешения на проведение работ временно приостанавливается.