Против судна, которое строит "Северный поток-2" США введут санкции

Соединенных Штаты планируют ввести санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельцев.

Санкции могут быть введены уже во вторник, 19 января.

Об этом сообщает Handelsblat.

По информации издания, США уже уведомили правительство Германии и других европейских партнеров о введении санкций против "Фортуны".

Как отмечает издание, тем самым впервые Соединенные Штаты не только угрожают санкциями, но и в действительности вводят их.

По данным российского "Газпрома", 94% спорного трубопровода уже завершено. По-прежнему не хватает около 150 километров, из которых около 120 находятся в датских водах и около 30 километров - в немецких водах.

Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) одобрило строительство газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море в водах Германии. Российское судно "Фортуна", вышло из порта Висмар в четверг и находилось в Балтийском море у Ростока. После достижения позиции в датских водах перед самой прокладкой труб начнутся подготовительные работы и испытания.