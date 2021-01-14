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События Вчера, 22:4657
Жителя Волыни будут судить за госизмену

В Волынской области будут судить 39-летнего жителя региона.

Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Следствие считает, что мужчина в ущерб государственной безопасности Украины оказывал представителям иностранного государства помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что в июне 2019 года мужчина находясь в другой стране предоставил добровольное устное и письменное согласие сотрудникам спецслужбы на конфиденциальное сотрудничество.

"Действуя таким образом, он вступил в агентурные отношения с зарубежной спецслужбой и соответственно создал условия для осуществления разведывательно-подрывной деятельности иностранным специальным службам на территории Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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