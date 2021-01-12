Совет по развитию малого бизнеса создал Зеленский

Президент Владимир Зеленский назначил главу Совета по вопросам содействия развитию малого бизнеса.

Его возглавила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Секретарем совета назначили гендиректора Директората по вопросам экономической политики ОП Елену Дьяченко.

Совет был создан указом президента №582/2020 от 22 декабря. Он должен способствовать налаживанию конструктивного взаимодействия между органами власти и малым бизнесом, а также общественными объединениями предпринимателей.

Совет должен в короткие сроки подготовить предложения по решению насущных проблем малого бизнеса в Украине, которые передадут в Нацсовет реформ при главе государства.