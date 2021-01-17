Об угрозе срыва инаугурации Байдена заявило ФБР

Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы округа Колумбия об угрозе срыва инаугурации Джо Байдена 20 января.

По данным бюро, представители ультраправых движений в интернете обменивались картами потенциально уязвимых мест в Вашингтоне.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет ФБР.

Сообщается, что в ФБР допускают, что ультраправые могут планировать проникновение на инаугурацию Байдена под видом военнослужащих Национальной гвардии. Также внимание бюро привлекло то, что в интернете велся обмен картами уязвимых мест в Вашингтоне.

ФБР считает, что как одиночки, так и организованные группы, которые штурмовали Капитолий 20 января, могут прибыть на церемонию 20 января. В то же время конкретных свидетельств о наличии такого заговора пока не выявлено.

Тем не менее правоохранительные органы накануне инаугурации Байдена повысили меры безопасности. В частности, уже перекрыта часть города, которая прилегает к Белому дому и Конгрессу. Капитолийский холм оцеплен, для широкой общественности туда нет допуска.