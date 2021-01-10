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События Сегодня, 16:4959
Полиция заявила что показания Макара помогут найти заказчиков убийства Шеремета

Показания бывшего белорусского офицера Игоря Макара помогут установить заказчиков убийства Павла Шеремета.

Украинское следствие отправило резонансную запись на экспертизу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что полиция с помощью Службы внешней разведки получила данные, которые представляют интерес в установлении заказчиков убийства Шеремета. Позже фрагменты этой информации обнародовал в интернете Игорь Макар. На аудиозаписи неизвестные обсуждают убийство журналиста, запись была сделана в 2012 году.

"Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция подготовила ходатайство о международной правовой помощи для проведения следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной записью. Соответствующие документы переданы на согласование Офису генерального прокурора.

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Теги: news, новости, Украина, Шеремет, 7dniv, 7dnivinfo  
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