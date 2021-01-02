Расследование о "дворце Путина" опубликовали у Навального

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о роскошном дворце, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину.

Антикоррупционеры называют этот дворец государством в государстве и "самым большим путинским секретом".

Расследование опубликовано на YouTube-канале Навального.

В ФБК отмечают, что дворец на побережье Черного моря на мысе возле Геленджика является самым охраняемым местом в России и этот "главный путинский секрет" оберегают тысячи человек - от охранников и строителей до самых богатых и знаменитых людей.

"Дворец Путина" расследователи сравнивают с Монако, которое является отдельной страной. Площадь участка составляет 68 гектаров, но он окружен буферной зоной площадью 7 000 гектаров, которая принадлежит ФСБ. Над этой территорией действует бесполетная зона.

Также утверждается, что общая площадь равна размеру 39 княжеств Монако. К самому имению "нельзя подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху". Тем не менее ФБК удалось снять его с дрона. На территории есть подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост. Кроме того, есть тоннель для спуска из дворца к морю.