В заочном аресте Януковича по делу "Межигорья" отказал ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича.

Речь идет о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции "Межигорье".

Судебное заседание транслировалось в YouTube.

Коллегия судей решила оставить в силе решение суда первой инстанции от 26 октября 2020 года об отказе в заочном аресте Януковича.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу прокурора ... на решение судьи ВАКС оставить без удовлетворения. Постановления следственного судьи от 26 октября 2020 года оставить без изменений", - сказал председательствующий судья.