Полного аудита тарифов в Украине потребовал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести полный аудит действующих тарифов в Украине.

Он поручил провести аудит заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

"Глава государства поручает заместителю руководителя офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразования за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенных тарифов и по тарифной политики в целом", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Кабинет министров Украины предложил всем категориям граждан возможность для существенного снижения цены на газ и отопление.

"Задачей всех представителей системы государственной власти является работа в интересах граждан. Напоминаем, что качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и воспоминаниями в СМИ, а имеет конкретное выражение в платежках", - отметили в ОП.

Кабмин установил предельную цену на газ на фоне протестов

18 января правительство Украины установило граничную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года. Цена газа снизится в среднем на 30%, а для части граждан - на 40%, а средняя цена в платежке - на 500 гривен.

Кроме того, НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 14 украинских компаний. Максимальный тариф, смогут установить компании, составит 1,79 гривен за кубометр.

Перед тем, как Кабмин утвердил решение о снижении цен на газ, в большинстве областей Украины прошли "тарифные протесты". Участники акций перекрывали дороги и главные трассы. А в Житомире протестующие штурмом взяли помещение облсовета.