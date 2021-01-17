Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 января 2021

В Украине по состоянию на утро 19 января 2021 - 1 172 038 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 4 383 новых случаев в сутки.
Умерло 21 258 человек.
Выздоровело - 900 749.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 606 случаев;
Винницкая область - 178 случаев;
Волынская область - 103 случая;
Днепропетровская область - 157 случаев;
Донецкая область - 208 случаев;
Житомирская область - 92 случая;
Закарпатская область - 76 случаев;
Запорожская область - 423 случая;
Ивано-Франковская область - 149 случаев;
Киевская область - 226 случаев;
Кировоградская область - 39 случаев;
Луганская область - 76 случаев;
Львовская область - 195 случаев;
Николаевская область - 114 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 158 случаев;
Ровенская область - 111 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 335 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 165 случаев;
Черкасская область - 200 случаев;
Черновицкая область - 198 случаев;
Черниговская область - 80 случаев.