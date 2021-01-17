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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 января 2021

В Украине по состоянию на утро 19 января 2021 - 1 172 038 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 383 новых случаев в сутки.

Умерло 21 258 человек.

Выздоровело - 900 749.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 606 случаев;

Винницкая область - 178 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 157 случаев;

Донецкая область - 208 случаев;

Житомирская область - 92 случая;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 423 случая;

Ивано-Франковская область - 149 случаев;

Киевская область - 226 случаев;

Кировоградская область - 39 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Львовская область - 195 случаев;

Николаевская область - 114 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 158 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 335 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черкасская область - 200 случаев;

Черновицкая область - 198 случаев;

Черниговская область - 80 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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