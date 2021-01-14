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С прощальным обращением выступил Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. 

Он, в частности, заявил, что первый за несколько десятилетий не начал новых войн.

Трампа в своем Twitter цитирует журналист "Голоса Америки" Михаил Комадовский.

Так, 45-й президент США отметил, что ему удалось избежать новых войн за время на посту.

"Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн", - сказал он.

Также Трамп отметил, что в результате "смелой дипломатии" удалось достигнуть ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке.

"Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", - добавил он.

Кроме того, Трамп прокомментировал штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли 5 человек.

"Все американцы пришли в ужас от штурма нашего Капитолия. Политическое насилие - это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть", - сказал президент.

Относительно новой администрации Байдена, Трамп сказал, что "молится за ее успех".

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