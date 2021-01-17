Где и когда смотреть инаугурацию Байдена

В среду, 20 января, в США состоится инаугурация избранного президента страны Джо Байдена.

Где и когда смотреть, говорится в материале РБК-Украина.

Это событие будет транслировать "Суспильное". Церемонию можно будет посмотреть как в прямом эфире на телеканале, так и присоединиться к стриму на страницах UA: ПЕРШИЙ в социальных сетях, а также в мобильном приложении suspilne.tv.

Телевизионный марафон начнется в 18:15 со студией и экспертами. Задать вопрос спикерам предлагается по этой ссылке.

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента США по традиции проводится публично перед Капитолием в Вашингтоне.

Большинство инаугурационных мероприятий состоятся в виртуальном формате из-за пандемии. В частности, на этот раз не планируется проведение традиционных инаугурационных балов с участием политических деятелей.

Во время инаугурации Байдена и Харрис национальный гимн США исполнит Леди Гага. Также запланировано выступление Дженнифер Лопес, а в специальной телеверсии задействованы актер Том Хэнкс, музыкант Джон Бон Джови, певица Деми Ловато и другие звезды.

Реакция Дональда Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп намерен покинуть Вашингтон незадолго до инаугурации Джо Байдена. Он отказался идти на церемонию инаугурации.

Штурм Капитолия 6 января

Сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

По делу штурма Капитолия арестовали более 100 человек, в том числе "викинга" и "похитителя" кафедры.