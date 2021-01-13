Военный грузовик перевернулся возле Яворовского полигона

В результате авації пострадали 13 военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Грузовик съехал с дороги в кювет и опрокинулся на левый бок. Во время ДТП в военном грузовом автомобиле в общем находился 31 военнослужащий. Эта авария произошла в Яворовском районе.
В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрены и отпущены в расположение воинской части.
Другие 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время по медицинскую помощь не обращались.