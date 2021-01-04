Разрешить вакцины от СOVID конкретных производителей хотят в Украине

В Верховной раде зарегистрирован проект закона №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Профильный комитет предлагает его к рассмотрению на следующем заседании ВР.

Об этом написал глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в своем Facebook.

Он отмечает, что сегодня ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Однако украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в Украине возникла необходимость законодательных изменений.

Закон предлагает предоставить правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;

клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского союза;

известна потенциальная польза лекарственного средства

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Радуцкий объясняет, что при наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

"Предлагаем коллегам рассмотреть этот законопроект на следующем заседании Верховной рады", - сказано в сообщении.