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События Сегодня, 15:4468
Разрешить вакцины от СOVID конкретных производителей хотят в Украине

В Верховной раде зарегистрирован проект закона №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Профильный комитет предлагает его к рассмотрению на следующем заседании ВР.

Об этом написал глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в своем Facebook.

Он отмечает, что сегодня ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Однако украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в Украине возникла необходимость законодательных изменений.

Закон предлагает предоставить правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

  • имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;
  • клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского союза;
  • известна потенциальная польза лекарственного средства
  • не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Радуцкий объясняет, что при наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

"Предлагаем коллегам рассмотреть этот законопроект на следующем заседании Верховной рады", - сказано в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
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