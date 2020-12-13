В центре Мадрида произошел взрыв

В результате мощного взрыва на улице Толедо в Мадриде погибли по меньшей мере три человека.

Еще несколько человек пострадали.

Об этом сообщила испанская телерадиокомпания RTVE.

Взрыв повредил шесть этажей здания между жилым домом и школой в центре Мадрида. Правоохранители уже оцепили пострадавший район и эвакуировали жителей близлежащих домов.

В то же время испанские спасатели в Twitter заявили только о двух погибших от взрыва в Мадриде. Еще шесть человек, по их информации, пострадали.

Напомним, сегодня около 17:00 по киевскому времени в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Очевидцы сразу же распространили в соцсетях видео с последствиями взрыва. На видеороликах можно было увидеть усыпанную обломками улицу и поврежденное здание.