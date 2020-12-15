Церемония инаугурации Байдена началась в США

В Вашингтоне началась инаугурация нового президента США Джо Байдена.
Сегодня он официально станет 46 президентом Соединенных Штатов Америки.
Инаугурацию транслирует телеканал "Суспільне".
Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии.
Потом будет инаугурационная речь Байдена.
Чрезвычайное положение в Вашингтоне
До 24 января в Вашинтоне объявлен особый режим для усиления реагирования в случае возникновений чрезвычайных ситуаций. 6 января был штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
Тогда протестующие ворвались в зал Сената США. Между правоохранителями и участниками штурма произошли столкновения, была даже стрельба в Конгрессе.
Результаты выборов в США
Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев, а его оппонент Дональд Трамп получил 74,2 млн голосов. По результатам голосования Коллегии выборщиков, представитель Демократической партии также получил значительное преимущество (306 выборщиков, против 232 за Трампа).