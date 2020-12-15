Церемония инаугурации Байдена началась в США

В Вашингтоне началась инаугурация нового президента США Джо Байдена.

Сегодня он официально станет 46 президентом Соединенных Штатов Америки.

Инаугурацию транслирует телеканал "Суспільне".

Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии.

Потом будет инаугурационная речь Байдена.

Чрезвычайное положение в Вашингтоне

До 24 января в Вашинтоне объявлен особый режим для усиления реагирования в случае возникновений чрезвычайных ситуаций. 6 января был штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Тогда протестующие ворвались в зал Сената США. Между правоохранителями и участниками штурма произошли столкновения, была даже стрельба в Конгрессе.

Результаты выборов в США

Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев, а его оппонент Дональд Трамп получил 74,2 млн голосов. По результатам голосования Коллегии выборщиков, представитель Демократической партии также получил значительное преимущество (306 выборщиков, против 232 за Трампа).