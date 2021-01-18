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События Сегодня, 21:5953
Тарифы на тепло и горячую воду в Украине повышать не будут

Местные и центральные власти договорилась, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине не будут поднимать.

В понедельник планируют подписать меморандум.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, меморандум будет подписан между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ.

"Мы договорились с правительством и представителями парламента, что тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона будут не повышать", - написал он.

Сегодня состоялось правительственное совещание вместе с представителями местной власти и парламента. На заседании, в частности, были премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры Киева, Мариуполя, Кропивницкого, Винницы, Кривого Рога и и.о. городского главы Харькова. В совещании также приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", Офиса президента Украины.

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Теги: news, новости, Украина, Тарифы, Кличко, 7dniv, 7dnivinfo  
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